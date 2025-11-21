HABER

Samsun’da fuhşa zorlanan 5 Özbek kadınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde insan ticareti ve fuhşa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında fuhşa zorlanan 5 Özbek uyruklu kadın polis tarafından kurtarılırken, olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Atakum ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerine operasyon düzenlendi. Fuhşa sürüklenen 5 Özbekistan uyruklu kadın, polis tarafından kurtarılırken, olayla ilgili Türk vatandaşı Y.Ö.(36) ile Özbekistan uyruklu Z.K. (26) adlı kadın ’insan ticareti ve fuhuş’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 mağdurun kadının ifadelerine başvuruldu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen bir araca, suçtan elde edildiği belirlenen 272 bin 830 TL, bin 435 euro, 3 bin 1 dolar ile 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ö. isimli şahıs ile Z.K. adlı kadın bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. ve Z.K. adlı kadın mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

