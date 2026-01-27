HABER

Samsun’da havadan ve denizden kaçak avcılık denetimi

Samsun’un Terme ilçesinde polis tarafından deniz ve hava unsurlarının birlikte kullanıldığı denetimlerde, yasaklı su ürünleri avcılığı yapan tekne ve şahıslara yüksek miktarda idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Terme ilçesi Yalı Mahallesi deniz kıyısında gerçekleştirilen denetimlere, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kaçak ve yasaklı su ürünleri avcılığına yönelik yapılan çalışmalarda, sahil hattı ve avlanma faaliyetleri eş zamanlı olarak havadan dronlar, denizden botlar ve karadan ekipler tarafından kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen tekneler ve şahıslar hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 4 tekne sahibi ve 5 gemici olmak üzere toplam 9 kişiye, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 317 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

