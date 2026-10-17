Samsun’da hayvancılığa destek

Yeni statüyle birlikte üreticilere buzağı ve süt üretiminde ilave desteklerin yanı sıra tarımsal kredilerde faiz indirimi ve çeşitli avantajlar sağlanacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal’ın destek ve katkılarıyla yürütülen çalışmalar, Samsun hayvancılığına yönelik önemli bir kazanımla sonuçlandı. Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 Yılı Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilme Listesi’nde 66 puan alarak 1. derece tarımsal örgüt statüsü kazandı.

Elde edilen statüyle birlikte Samsunlu hayvan yetiştiricileri, ilave desteklerden ve çeşitli finansman avantajlarından yararlanma imkânına kavuştu. Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, yeni statü kapsamında üyelere doğan her buzağı için 400 TL, çiğ süt üretiminde ise litre başına 2,80 TL ilave destek sağlanabileceğini bildirdi. Baykut, statünün üreticilere sağlayacağı avantajların bunlarla sınırlı olmadığını belirterek Ziraat Bankası tarımsal kredilerinde yüzde 10 ilave faiz indirimi, TARSİM sigortalarında ve Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinde çeşitli avantajlardan yararlanılabileceğini ifade etti.

Birlik Başkanı Ömer Baykut, birliğin 1. derece tarımsal örgüt statüsü kazanmasına sağladığı destek ve katkılardan dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal’a teşekkür etti.

Yeni statünün Samsun’da hayvancılık sektörünün gelişmesine, üreticilerin desteklerden daha etkin yararlanmasına ve gelir imkânlarının artırılmasına katkı sunacağını belirten Baykut, elde edilen kazanımın bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından önem taşıdığını vurguladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır