HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silahlar, mühimmat ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun’da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Ayvacık’ta 4 şahsın meskun mahalde havaya silahla ateş ettiklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 779 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.
İlkadım ilçesinde ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, bir şahsın iş yeri ve evinde gerçekleştirilen aramada bin 42 adet sentetik ecza ve 127 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Samsun’da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca gözaltına alındıEşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca gözaltına alındı
Kapıkule’de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördüKapıkule’de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördü

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.