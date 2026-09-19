Samsun’da kavşakta iki ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak’ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki taksi ile Alihan S.’nin kullandığı taksi çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.