Samsun’da kentsel dönüşümde yıkım başladı

Samsun’u modern ve güvenli yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde kararlı adımlarını sürdürüyor. Vatandaşların büyük umutla hayata geçmesini beklediği projede yıkım çalışmaları hak sahipleri ile yüzde yüz anlaşmanın sağlandığı Anadolu Mahallesi ile başladı. Kent için tarihi bir süreç olan dönüşümde yıkım çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’da yakından takip etti.

Sahadaki incelemelerinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarihi kentsel dönüşüme başlıyoruz. Yıllardır şehrimizin gündeminde olan dönüşüm süreci bugün gerçekleştirdiğimiz yıkımlarla artık uygulama aşamasına geçti. 1. etap olarak belirlediğimiz bu alanda yıkımlara başladık. Yarın bu bölgenin yapım ihalesi var, yapım ihalesi öncesi de yıkımları gerçekleştiriyoruz. Yılların yaşanmışlığının verdiği bir duygusallık var bugün burada ama bir taraftan da yeni bir hayatın başlaması heyecanı. Hayırlı olmasını diliyor ve hemşehrilerimize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Alana geldiğimizden beri dualarını alıyoruz insanlarımızın. Bu bizim için çok önemli. Samsun’un en güzel yerinde dönüşüme başlıyoruz. İnsanlarımız dönüşümün bu şehrin geleceği olduğuna inanmalı. Bu anlayışla Samsun’umuzun yarınları açısından büyük önem taşıyan dönüşümde her süreci hemşehrilerimizin görüş ve katkılarıyla şekillendirdik. Kentsel dönüşüm noktasında verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti ile çalışırken uzlaşı temelli bir anlayışla hareket ettik. Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz ile bu süreci başarılı yürüterek açık iletişim, hızlı koordinasyon ve etkin çalışma modeli ile Anadolu Mahallesi’nde tüm hak sahipleriyle yüzde yüz anlaşma sağladık" diye konuştu.

"Her aşama tüm kesimleri memnun edecek şekilde ilerlesin istiyoruz"



Çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Başkan Doğan, "Anadolu Mahallesi’ndeki süreç, dönüşümün 1. etabını oluşturuyor. Biz sürecin her aşamasının toplumun tüm kesimlerini memnun edecek şekilde ilerlemesini amaçlıyor, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Anadolu Mahallesi’nde mevcut yapıların kaldırılmasının ardından bölgeye modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracağız. Dönüşümün 1. etabı Anadolu Mahallesi’nde bu çalışmalar sürerken diğer 4 etabın gerçekleşeceği mahallelerde de hak sahipleri ile anlaşma süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Başladığımız bu dönüşümü inşallah en güzel şekilde bitirmek de nasip olur" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar dönüşümden memnun



Yıllardır beklenen dönüşümün başlaması, hem bölge sakinleri hem de kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinlerinden Nuran Ak, "Uzun zamandır bekliyorduk, çok güzel olacağına inanıyoruz, Halit Başkanımıza güveniyoruz. Yenilik her zaman güzeldir. Bugünleri gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sezgin Yılmaz, "Bugün Bismillah deyip başladık. Süreçte Halit Başkanımıza güveniyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni evlerimize kavuşuruz. Çocukluğumuz burada geçti o açıdan biraz duygusal olsak da kentsel dönüşüm gerekliydi. Olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Sedat Bayrak isimli vatandaş ise "Şu an duygusal olsam da sonunun güzel olacağına inanıyorum. Bu süreçte başkanımız Halit Doğan’a güveniyorum" açıklamasında bulundu.

5 etapta tamamlanacak



Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ve etap etap ilerleyecek dönüşüm, 5 etapta tamamlanacak. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu Mahallelerini kapsayan dönüşümde bin 922 konut, 180 iş yeri inşa edilecek. 2013 yılında afet riski taşıyan alan ilan edilen bölgelerden biri olan Anadolu Mahallesi’nde dönüşüm ilk yıkımla resmen başlarken bu alanda ise 378 konut ve 41 işyeri inşa edilecek. Kentsel dönüşüm sürecini şeffaf, adil, güçlü iletişim ve anlaşma odaklı ilerleten Büyükşehir Belediyesi’nin hak sahipleri ile sağladığı yüksek uzlaşı oranı da sürecin başarısını yansıtan önemli bir gösterge oluyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır