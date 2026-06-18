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Samsun’da konut satışları mayıs ayında geriledi

SAMSUN (İHA) ??" Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı Mayıs ayında Samsun’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 azalarak bin 745 oldu.

Samsun’da konut satışları mayıs ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı Mayıs ayında Samsun’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 azalarak bin 745 oldu. Kentte ipotekli satışlarda da düşüş yaşanırken, ikinci el konut satışları toplam satışların büyük bölümünü oluşturdu.

TÜİK tarafından açıklanan "Samsun İli Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri, Mayıs 2026" verilerine göre, Türkiye genelinde toplam konut satışı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 olarak gerçekleşti. Samsun’da toplam bin 745 konut satışı yapılırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6’lık düşüşe işaret etti. Samsun, konut satış sayısında Türkiye genelinde 15’inci sırada yer aldı. En fazla satış 18 bin 197 konutla İstanbul’da gerçekleşirken, en düşük satış ise Ardahan’da kaydedildi.

İpotekli satışlar da geriledi

Samsun’da ipotekli konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 309 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ipotekli konut satışları yüzde 62,8 artışla 19 bin 754 olarak açıklandı. Samsun, ipotekli satışlarda ülke genelinde 15’inci sırada yer aldı.

İkinci el satışlar ağırlığını korudu

Kentte diğer konut satışları yüzde 31,9 azalışla bin 436 olarak gerçekleşirken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 78,8 oldu. Samsun bu kategoride de Türkiye sıralamasında 15’inci sırada bulundu. Satış türüne göre değerlendirildiğinde, Samsun’da 796 adet ilk el konut satışı gerçekleşirken bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 düştü. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 45,6 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ise yüzde 19,7 azalışla 949 adet oldu. Böylece ikinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

İş yeri satışları da düştü

Mayıs ayında Samsun’da toplam 131 iş yeri satışı yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azalış gösterdi. Satılan iş yerlerinin 40’ını ilk el, 91’ini ise ikinci el iş yerleri oluşturdu.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun konut
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