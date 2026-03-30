Samsun’da kurallara uymayan amatör balıkçılara ceza

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan amatör balıkçılara cezai işlem uygulandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya ve Boyabat Baraj Göllerinde kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Boyabat Baraj Gölü’nde yapılan kıyı denetimleri sırasında, Susuz mevkiinde amatör balıkçılık kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından söz konusu şahıslara, 9 bin 424 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin bölgedeki su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.