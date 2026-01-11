HABER

Samsun’da narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenledi. 4 kişinin üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 103,52 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, 51 adet ecstasy, 81 adet sentetik ecza, 3,92 gram skunk, 0,62 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun
