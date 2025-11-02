Samsun’da narkotik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 132 gram fubinaca, 621 adet sentetik ecza, 49 gram metamfetamin, 17,55 gram skunk, 10,90 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA