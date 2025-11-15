HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da öğretmen ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Samsun’da görev yapan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.İlkadım ilçesi Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Erol (50) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da öğretmen ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Cansu Akalp

Samsun’da görev yapan bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Erol (50) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Turgay Erol, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmen, sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Öğretmenin cenazesi 16 Kasım pazar günü Canik ilçesindeki Hasköy Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlık vaadiyle 700 bin TL’lik dolandırıcılık: 2 tutuklamaVatandaşlık vaadiyle 700 bin TL’lik dolandırıcılık: 2 tutuklama
Sürücü adayları direksiyon eğitimlerine devam ediyorSürücü adayları direksiyon eğitimlerine devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Türk Dili Ve Edebiyatı Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.