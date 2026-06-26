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Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı

Samsun merkezli 4 ayrı organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru materyal ele geçirildi.

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "tefecilik" ve "silah ticareti" suçlarına yönelik yürütülen 4 ayrı adli soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Atakum, İlkadım, Canik, Kavak ilçeleri ile Rize’de eş zamanlı gerçekleştirilen ikamet ve iş yeri aramalarında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 adet tabanca fişeği, 6 şarjör, 1 sustalı bıçak, 5 senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen kayıtların bulunduğu ajanda, not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 1

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 2

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 3

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 4

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 5

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 6

Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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