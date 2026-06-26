Samsun’da organize suç örgütlerine operasyon: 19 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "tefecilik" ve "silah ticareti" suçlarına yönelik yürütülen 4 ayrı adli soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Atakum, İlkadım, Canik, Kavak ilçeleri ile Rize’de eş zamanlı gerçekleştirilen ikamet ve iş yeri aramalarında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 adet tabanca fişeği, 6 şarjör, 1 sustalı bıçak, 5 senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen kayıtların bulunduğu ajanda, not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır