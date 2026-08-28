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Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri 1,5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri 1,5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü ile İncesu mevkiileri arasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Kamu (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü Hamza Kamu ile araçta yolcu olarak bulunan Rümeysa Nur Kamu (30) ve 1,5 aylık O.K. yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı 1

Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı 2

Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı 3

Samsun’da otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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