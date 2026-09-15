HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun’un Havza, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler, kenevir ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Hektor ile arama yapıldı. Detaylı kontrolde, silecek mekanizmasının altına zulalanmış 975 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki M.Ş.A. (50) ve M.A. (43) gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda H.E. (38) isimli şahsın üzerinde, K.A. (43) ve A.Ö. (46) isimli şahısların ise ikametlerinde arama yapıldı. İkametin salonundaki TV ünitesi ile balkonda yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. H.E., K.A. ve A.Ö. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Çarşamba ilçesinde A.S. (73), E.S. (52) ve M.S. (23) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. İkametin bahçesinde yapılan kontrolde, fark edilmemesi amacıyla ağaçların arasına ekilerek kamufle edilmiş 25 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet 9 milimetre fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.S. ve E.S. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Üç ayrı operasyonda toplam 1 kilo 225 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 1

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 2

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 3

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 4

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 5

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 6

Samsun’da peş peşe uyuşturucu operasyonları: 1 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulunduMuğla'da kan donduran olay! Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu
Marmara'daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez"Marmara'daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez"

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.