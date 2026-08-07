HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da puslu hava

Samsun’da sabah saatlerinde puslu hava etkili oldu. Kentin farklı noktalarında görülen pus, dron ile havadan görüntülendi.

Samsun’da puslu hava

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, pus oluşumunda sıcak hava ile nemli havanın birleşmesi etkili oluyor. Doğu yönlü rüzgarın da etkisiyle oluşan pus, kentte sabah saatlerinde farklı bir atmosfer oluşturdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Samsun’un 5 günlük hava tahminine göre; 8 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 30 derece civarında olması öngörülüyor. 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihlerde sıcaklıkların gece 22, gündüz ise 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Samsun’da puslu hava 1

Samsun’da puslu hava 2

Samsun’da puslu hava 3

Samsun’da puslu hava 4

Samsun’da puslu hava 5

Samsun’da puslu hava 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesiBursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
Cam silerken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandıCam silerken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

Genç kadına 5 kişi tecavüz edip kayda almışlardı! Pişkin sanıklar bir de olay çıkardı...

Genç kadına 5 kişi tecavüz edip kayda almışlardı! Pişkin sanıklar bir de olay çıkardı...

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Apar topar gözaltına alındı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Apar topar gözaltına alındı

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.