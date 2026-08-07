Samsun’da puslu hava

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, pus oluşumunda sıcak hava ile nemli havanın birleşmesi etkili oluyor. Doğu yönlü rüzgarın da etkisiyle oluşan pus, kentte sabah saatlerinde farklı bir atmosfer oluşturdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Samsun’un 5 günlük hava tahminine göre; 8 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 30 derece civarında olması öngörülüyor. 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihlerde sıcaklıkların gece 22, gündüz ise 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır