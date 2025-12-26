HABER

Samsun’da sahile vuran sandık incelemeye alındı

Samsun’da sahile vuran bir sandık, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Samsun'da sahile vuran sandık incelemeye alındı

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde görülen sandık vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı olarak muhafaza altına alındı.
Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun’da sahile vuran sandık incelemeye alındı 1

Samsun’da sahile vuran sandık incelemeye alındı 2

