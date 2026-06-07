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Samsun’da sahillerde yaz yoğunluğu

Samsun’un Atakum ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla sahilde yoğunluk oluşurken, kent dışından gelen ziyaretçiler de güzel havanın tadını çıkardı.

Samsun’da sahillerde yaz yoğunluğu

Atakum sahili, hafta sonu güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası oldu. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede sahil boyunca yoğun insan hareketliliği yaşandı. Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte yeşil alanlarda piknik yaparken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaparak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Samsun’da sahillerde yaz yoğunluğu 1

Samsun’un yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği sahilde, vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, birçok kişi sahilde oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Samsun’da sahillerde yaz yoğunluğu 2

Kaynak: İHA

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Samsun
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