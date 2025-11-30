HABER

Samsun’da traktör sulama kanalına devrildi

Samsun'da kontrolden çıkan traktörün köprüden sulama kanalına devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun’da kontrolden çıkan traktörün köprüden sulama kanalına devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Seven idaresindeki traktör, köprüden geçtiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, sulama kanalına düştü.

Kaza esnasında traktörden atlayan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazada köprünün korkuluk demirleri kırıldı. Ters dönen traktör ise iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

