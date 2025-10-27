HABER

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde M.E.Y. (23) isimli şahsın ikametinin merdiven altında yapılan aramada koli ve poşet içinde 6 bin 170 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

