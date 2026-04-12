Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da polis ekiplerince İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilere yönelik yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 2 bin 95 adet sentetik ecza hap, 489 adet ecstasy hap, 25 parça halinde 73,65 gram metamfetamin, 44 gram sentetik kannabinoid, 203 gram skunk, 0,5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

