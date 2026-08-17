Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 186 adet sentetik ecza hap, 897 gram metamfetamin, 8,70 gram sentetik kannabinoid, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olaylarla bağlantılı 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır