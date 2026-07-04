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Samsun’da yangın paniği

Samsun’un Canik ilçesinde 2 katlı bir evin giriş katında çıkan yangında çeşitli eşyalar zarar gördü.Yangın, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi.

Samsun’da yangın paniği

Samsun’un Canik ilçesinde 2 katlı bir evin giriş katında çıkan yangında çeşitli eşyalar zarar gördü.

Yangın, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan tahta parçaları, kanepe, sandalye ve çeşitli malzemeler alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samsun’da yangın paniği 1

Samsun’da yangın paniği 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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