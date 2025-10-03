HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı

Atakum’da gerçekleştirilen yürüyüş, sağlıklı yaşam için önemli bir adım oldu. Öğrenciler ve katılımcılar yürüyüşte bir araya geldi.

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı
Sedef Karatay

Samsun’un Atakum ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Bu etkinlik sağlıklı yaşama farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Yürüyüş Atakum Gençlik Merkezi önünden başladı.

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı 1

Etkinliğe il müdürlüklerinden personel ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. Katılımcılar çeşitli pankartlar taşıdılar.

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı 2

Pankartlarda 'Spor varsa hayat var', 'Sağlığın temeli spordur' ve 'Adım atın aktif olun fark oluşturun' yazıyordu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, etkinliğin amacını anlattı. Yürüyüş, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak için yapıldı.

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı 3

Akkuş, bu etkinliğin Samsun Valiliği koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü destek verdi.

Ayrıca diğer ilçe milli eğitim müdürlükleri de benzer etkinlikler düzenleyecek. Bu faaliyetler, öğrencilere spor ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandıracak.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğizHamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölüRusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum Yürüyüş farkındalık sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.