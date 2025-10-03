Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı

Samsun’un Atakum ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Bu etkinlik sağlıklı yaşama farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Yürüyüş Atakum Gençlik Merkezi önünden başladı.

Etkinliğe il müdürlüklerinden personel ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. Katılımcılar çeşitli pankartlar taşıdılar.

Pankartlarda 'Spor varsa hayat var', 'Sağlığın temeli spordur' ve 'Adım atın aktif olun fark oluşturun' yazıyordu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, etkinliğin amacını anlattı. Yürüyüş, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak için yapıldı.

Akkuş, bu etkinliğin Samsun Valiliği koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü destek verdi.

Ayrıca diğer ilçe milli eğitim müdürlükleri de benzer etkinlikler düzenleyecek. Bu faaliyetler, öğrencilere spor ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandıracak.

(İHA)