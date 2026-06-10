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Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen ve zırhlı polis aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu Gıda Borsası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç önünde bulunan minibüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı polis aracı da hafif ticari araca arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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