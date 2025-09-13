HABER

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası; 6 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi Organik Pazar önünde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. M.K. idaresindeki 57 DV 968 plakalı otomobil, S.B. yönetimindeki 55 ANM 372 plakalı tırın yakıt deposuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.K., E.K., G.K., G.F. ve R.F. yaralandı. Arkadan gelen 34 MHK 917 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Bu araç, 57 DV 968 plakalı araca çarptı ve sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

