Samsung'dan sürpriz hamle: Galaxy S27, S27 Plus ve S27 Ultra'ya 'kardeş' geliyor!

İddiaya göre Samsung, gelecek yıl Galaxy S27 serisini dört modele çıkararak "Pro" varyantını tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın iPhone serisine doğrudan bir yanıt olarak değerlendirilen Galaxy S27 Pro'nun; S Pen desteği hariç Ultra'nın çoğu özelliğini taşıması bekleniyor. Ancak dahası da var.

Enes Çırtlık

Samsung'un, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemisi Galaxy S serisini genişleterek dört modele çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Güney Kore merkezli ETNews yayın organının endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket; Standart, Plus ve Ultra modellerinin yanına yeni bir "Pro" varyantı ekleyerek Galaxy S27 serisini yenilemeye hazırlanıyor.

S PEN'İ VE BAZI ÖZELLİKLERİ OLMAYAN ULTRA

Android Authority'de yer alan göre, Galaxy S27 Pro olarak adlandırılan bu yeni model, doğrudan Galaxy S27 Ultra'nın altında ikinci bir üst düzey seçenek olarak konumlandırılacak. Bu cihazın Ultra'nın özelliklerinin büyük bir çoğunluğunu paylaşması, ancak S Pen desteğinden yoksun olması bekleniyor.

Ayrıca bu yeni "Pro" modelinin, halihazırda Galaxy S26 Ultra'da da görülen Samsung'un yeni "Privacy Display" (Gizlilik Ekranı) teknolojisine sahip olacağı öngörülüyor.

'FİYAT ARTIŞINA KARŞI TAMPON MODEL' İDDİASI

Ancak bu hamlenin arkasında yatan daha büyük bir strateji olabilir. İddiaya göre, seriye biraz daha hafifletilmiş bir amiral gemisinin eklenmesi, Samsung'un gelecek yıl Galaxy S27 Ultra'nın fiyatını artırmaya hazırlandığının bir sinyali olarak değerlendiriliyor. Devam eden "RAM krizi" nedeniyle bazı bölgelerde eski Samsung amiral gemilerinin fiyatlarının şimdiden yükselmeye başlamasıyla birlikte Pro modeli; Samsung'un en pahalı amiral gemisine bütçe ayırmak istemeyenler için neredeyse Ultra'ya yakın bir deneyim sunarak bir "tampon" görevi görebilir.

Yine de bu yeni Pro modelinin tam olarak ne ve neler getireceğini ya da Samsung'un gelecek yıl gerçekten fiyatları artırıp artırmayacağını söylemek için henüz çok erken.

UZUN ZAMAN BEKLENMİŞTİ

Haberde, telefonun ekran boyutu gibi özelliklerinin hala belirsiz olduğu not ediliyor. Uzun zamandır Galaxy S26 serisinde de bir Pro modeli olması bekleniyordu ancak bilindiği üzere bu plan gerçekleşmedi. Dolayısıyla Galaxy S27 serisinin gelecek yıl piyasaya sürülmeye hazır olduğunda yeni bir modele sahip olma ihtimali bulunuyor.

APPLE'IN STRATEJİSİNE DOĞRUDAN YANIT

Samsung'un bu olası Galaxy S27 Pro adımı aynı zamanda, iki standart ve iki Pro modelinden oluşan Apple'ın iPhone serisine doğrudan bir yanıt olarak da görülerek değerlendiriliyor.

