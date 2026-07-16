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Samsung, "Flex Titanium"u duyurdu: Galaxy Z Fold 8'de kullanılacak

Samsung, gelecek nesil katlanabilir telefonlarında kullanılacak "Flex Titanium" ekran yapısını tanıttı. Şirket, yeni mimarinin ekran kat izini daha az görünür hale getirirken dayanıklılığı da artıracağını belirtiyor.

Samsung, "Flex Titanium"u duyurdu: Galaxy Z Fold 8'de kullanılacak
Enes Çırtlık

Katlanabilir telefonlarda en çok dikkat çeken unsurlardan biri olan ekran kat izi, Samsung'un yeni nesil Galaxy Z Fold serisinde daha az belirgin olabilir. Şirket, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra'da kullanılacağını açıkladığı yeni "Flex Titanium" ekran yapısıyla hem görüntü deneyimini hem de ekran dayanıklılığını geliştirmeyi hedefliyor.

FLEX TITANIUM EKRAN YAPISI NELER SUNUYOR?

Samsung'un açıklamasına göre "Flex Titanium" adı verilen yeni ekran paneli yapısı, OLED panelin altında yer alan titanyum alaşımlı bir film kullanıyor.

Şirkete göre bu film, plastik malzemeye kıyasla daha düşük esnekliğe sahip olmasına rağmen çok daha ince bir profile sahip. Samsung, bu katmanın kalınlığının insan saç telinin kalınlığının yüzde 30'undan daha az olduğunu ifade ediyor.

Bu yapıya eşlik eden titanyum plaka ise ekran için destek görevi görüyor. Samsung, yapıdaki hava boşluklarının azaltılması sayesinde cihazın açılıp kapanması sırasında ekranın daha iyi desteklendiğini belirtiyor.

Samsung, "Flex Titanium"u duyurdu: Galaxy Z Fold 8 de kullanılacak 1

KAT İZİ DAHA AZ GÖRÜNÜR OLABİLİR

Samsung, yeni ekran mimarisinin daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunacağını ve ekran kat izinin daha az görünür olacağını söylüyor.

9to5google'da yer verilen bilgilere göre, daha önce sızdırılan bir videoda Galaxy Z Fold 8 Ultra olduğu öne sürülen cihazın ekran kat izi, cihaz birkaç kez açılıp kapatıldıktan sonra bile neredeyse fark edilmeyecek seviyede görünüyor. Ancak bu görüntüler resmî tanıtım öncesinde ortaya çıkan sızıntılara dayanıyor.

DAYANIKLILIK VE DİĞER İDDİALAR

Samsung'un duyurusunda yeni ekran yapısının cihazların katlanma ömrünü artırdığına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

Galaxy Z Fold 7'nin bazı plastik bileşenlerle 500 bin katlanma ömrü sunduğu belirtilirken, Galaxy Z Fold 8 serisinin ekran ömrünün nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan çeşitli sızıntılar, Galaxy Z Fold 8 serisinin daha büyük batarya, 45 W kablolu şarj, 20 W kablosuz şarj desteği ve daha yüksek fiyat etiketiyle gelebileceğini öne sürüyor. Ancak bu bilgilerin tamamı Samsung'un 22 Temmuz'da yapacağı resmî duyuruyla netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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