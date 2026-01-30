Samsung Galaxy S26'nın tanıtım tarihi sızdı! Yeni Galaxy Unpacked etkinliği geliyor

Galaxy S26 serisi için bekleyiş sürüyor ancak bir yandan da sızıntılar da tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Galaxy S26'nın "Gizlilik Ekranı" (Privacy Display) adındaki özelliği sızdırılmıştı. Bu özellik sayesinde ekrana tam karşıdan bakıldığında ekranın net bir şekilde görüneceği, ancak yandan bakıldığında ekranın kararacağı veya okunamaz hale geleceği öne sürülmüştü. Ayrıca sızıntılarda Galaxy S26 Ultra'nın iPhone 17 Pro modelleri gibi bir turuncu renge sahip olmayacağı iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bazı sızıntılar yapılsa da en çok Galaxy S26 serisinin ne zaman çıkacağı veya telefonların tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin ne zaman düzenleneceği merak konusu oluyordu. Şimdi bir sızıntı kaynağı bu konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaparak önemli bir sızıntı gerçekleştirdi.

İŞTE SIZINTIYA GÖRE GALAXY S26'NIN TANITILACAĞI TARİH!

Sızıntı kaynağı Evan Blass, lansman tarihinin yazılı olduğu resmen Samsung'a aitmiş gibi görünen bir görsel paylaştı. Görsele göre, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği 25 Şubat'ta gerçekleşecek. Samsung'un burada Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra gibi yeni amiral gemilerini tanıtması bekleniyor.

GENEL SATIŞLAR MARTTA

Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra'nın Mart ayına kadar raflarda olması beklenmiyor. Özellikle, yakın tarihli bir sızıntı, telefonların lansmandan hemen sonra ön siparişe açılacağını ancak genel satışların yalnızca 11 Mart'tan itibaren başlayacağını öne sürdü.

Galaxy S26'nın yanı sıra Samsung'un yaklaşan Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 4 serisini de tanıtması bekleniyor.