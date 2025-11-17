HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan kötü haber! Beklenen artış bu yıl da gelmeyebilir

Galaxy S26 Ultra’da RAM artışı bekleyenlere kötü haber geldi. İddiaya göre, Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu için beklenen RAM artışı bu yıl da gerçekleşmeyebilir. RAM kapasitesinin değişmemesinin nedeni ise artan bileşen maliyetleri olabilir.

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan kötü haber! Beklenen artış bu yıl da gelmeyebilir
Enes Çırtlık

Günümüzde yeni nesil amiral gemisi Android telefonlar 16 GB RAM ile geliyor. Samsung ise amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'da standart olarak 12 GB RAM sunmuştu. Güney Koreli şirket, Galaxy telefonlarının her zamankinden daha fazla yapay zekâ özelliği sunmasına rağmen Galaxy S26 Ultra'da da aynı RAM ve depolama yapılandırmasını korumayı planlıyor gibi görünüyor.

GALAXY S26 ULTRA'DA 16 GB RAM BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER!

Galaxy S21 Ultra, Samsung’un standart olarak 16 GB RAM ile satışa sunduğu son amiral gemisi modeliydi. O zamandan beri şirket, standart olarak 12 GB RAM kullanıyor ve yalnızca bazı Asya pazarlarında 16 GB’lık bir model seçeneği sunuyor.

Artık 16 GB, premium Android telefonlarda standart hâle gelmişken ve yapay zekâ özellikleri bol miktarda RAM isterken, Samsung’un Galaxy S26 Ultra’yı rakipleriyle aynı seviyeye getirmesi ve RAM artışı yapması bekleniyordu.

Samsung Galaxy S26 Ultra’dan kötü haber! Beklenen artış bu yıl da gelmeyebilir 1

Ancak @UniverseIce’ın X’te paylaştığı iddiasına göre Samsung, S26 Ultra'da aynı RAM ve depolama yapılandırmasını kullanacak. Bu da temel modelin 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile geleceği; diğer depolama seçeneklerinin ise 512 GB ve 1 TB olacağı anlamına geliyor.

İddiaya göre RAM kapasitesi tüm versiyonlarda aynı kalacak, Çin ve çevre pazarlara özel ise 1 TB + 16 GB RAM’li özel bir sürüm de olacak.

Fakat iddialara göre Samsung, S25 Ultra’da kullanılan 8.5Gbps modüllerden daha hızlı olan, 10.7Gbps hızlara sahip LPDDR5X RAM modüllerini kullanacak. Bu iyileştirme, görüntü işleme ve gece çekimleri gibi bellek bant genişliğiyle sınırlanan görevlerde hız artışı sağlayabilir.

ULTRA OLMAYAN MODELLERDE DE ARTIŞ GÖRÜLMEYEBİLİR

Galaxy S26 ve Galay S26+'ın ise 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Bu yapılandırmalar S25 ve S24 ile tamamen aynı. İddiaya göre tek olumlu taraf, Galaxy S26’nın temel modelinde 128 GB seçeneğini sunulmayacak olması.

Yani Apple’ın iPhone 17’nin temel depolamasını 256 GB’a çıkarmasıyla birlikte, Samsung’un da 128 GB seviyesini bırakacağı öne sürülüyor.

NEDENİ 'FİYAT ARTIŞI' OLABİLİR

NAND ve RAM fiyatları, yapay zekâ sunucularından gelen yoğun talep ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle son aylarda ciddi şekilde arttı. Bu durum Android üreticileri için bileşen maliyetlerini yükseltiyor. Samsung’un Galaxy S26 Ultra’yı 16 GB RAM ile donatmaktan vazgeçmesinin olası nedenlerinden biri de bu olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!
Terör örgütü PKK'dan yeni adım! O bölgeden çekildilerTerör örgütü PKK'dan yeni adım! O bölgeden çekildiler

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.