Samsung Galaxy S26 Ultra’dan kötü haber! Beklenen artış bu yıl da gelmeyebilir

Günümüzde yeni nesil amiral gemisi Android telefonlar 16 GB RAM ile geliyor. Samsung ise amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'da standart olarak 12 GB RAM sunmuştu. Güney Koreli şirket, Galaxy telefonlarının her zamankinden daha fazla yapay zekâ özelliği sunmasına rağmen Galaxy S26 Ultra'da da aynı RAM ve depolama yapılandırmasını korumayı planlıyor gibi görünüyor.

GALAXY S26 ULTRA'DA 16 GB RAM BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER!

Galaxy S21 Ultra, Samsung’un standart olarak 16 GB RAM ile satışa sunduğu son amiral gemisi modeliydi. O zamandan beri şirket, standart olarak 12 GB RAM kullanıyor ve yalnızca bazı Asya pazarlarında 16 GB’lık bir model seçeneği sunuyor.

Artık 16 GB, premium Android telefonlarda standart hâle gelmişken ve yapay zekâ özellikleri bol miktarda RAM isterken, Samsung’un Galaxy S26 Ultra’yı rakipleriyle aynı seviyeye getirmesi ve RAM artışı yapması bekleniyordu.

Ancak @UniverseIce’ın X’te paylaştığı iddiasına göre Samsung, S26 Ultra'da aynı RAM ve depolama yapılandırmasını kullanacak. Bu da temel modelin 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile geleceği; diğer depolama seçeneklerinin ise 512 GB ve 1 TB olacağı anlamına geliyor.

İddiaya göre RAM kapasitesi tüm versiyonlarda aynı kalacak, Çin ve çevre pazarlara özel ise 1 TB + 16 GB RAM’li özel bir sürüm de olacak.

Fakat iddialara göre Samsung, S25 Ultra’da kullanılan 8.5Gbps modüllerden daha hızlı olan, 10.7Gbps hızlara sahip LPDDR5X RAM modüllerini kullanacak. Bu iyileştirme, görüntü işleme ve gece çekimleri gibi bellek bant genişliğiyle sınırlanan görevlerde hız artışı sağlayabilir.

ULTRA OLMAYAN MODELLERDE DE ARTIŞ GÖRÜLMEYEBİLİR

Galaxy S26 ve Galay S26+'ın ise 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Bu yapılandırmalar S25 ve S24 ile tamamen aynı. İddiaya göre tek olumlu taraf, Galaxy S26’nın temel modelinde 128 GB seçeneğini sunulmayacak olması.

Yani Apple’ın iPhone 17’nin temel depolamasını 256 GB’a çıkarmasıyla birlikte, Samsung’un da 128 GB seviyesini bırakacağı öne sürülüyor.

NEDENİ 'FİYAT ARTIŞI' OLABİLİR

NAND ve RAM fiyatları, yapay zekâ sunucularından gelen yoğun talep ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle son aylarda ciddi şekilde arttı. Bu durum Android üreticileri için bileşen maliyetlerini yükseltiyor. Samsung’un Galaxy S26 Ultra’yı 16 GB RAM ile donatmaktan vazgeçmesinin olası nedenlerinden biri de bu olabilir.