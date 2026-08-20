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Samsung tarih verdi: Gözler 27 Ağustos’taki Galaxy etkinliğinde

Samsung, Galaxy S26 ailesinin yeni üyesini 27 Ağustos Perşembe günü düzenleyeceği “Galaxy Event August 2026” etkinliğinde tanıtacak. Şirket modelin adını açıklamasa da söz konusu cihazın Galaxy S26 FE olması bekleniyor.

Samsung tarih verdi: Gözler 27 Ağustos’taki Galaxy etkinliğinde
Enes Çırtlık

Samsung, Galaxy S26 ailesine katılacak yeni model için tarihi duyurdu. “Galaxy Event August 2026” adıyla düzenlenecek etkinlik, gelecek hafta Perşembe günü, 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Etkinlik Samsung.com ve şirketin YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. Yayın saat 12.00 UTC’de başlayacak.

Samsung tarih verdi: Gözler 27 Ağustos’taki Galaxy etkinliğinde 1

Samsung, etkinlikte tanıtılacak telefonun adını açıkça belirtmedi. Ancak söz konusu modelin Samsung Galaxy S26 FE olması bekleniyor. Şirket ayrıca yeni FE modeliyle ilgili herhangi bir resmi teknik ayrıntı paylaşmadı.

SIZDIRILAN ETİKETTE DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

Galaxy S26 FE hakkında daha önce sızdırılan EPREL etiketi bazı ayrıntıları ortaya koydu. Buna göre telefon enerji verimliliğinde A, düşmeye karşı dayanıklılıkta da A derecesine sahip. Tamir edilebilirlik derecesi ise C olarak belirtiliyor.

Etikette bataryanın 1.200 şarj döngüsü için derecelendirildiği ve telefonu tek şarjla 50 saat çalıştırabildiği bilgisi de yer alıyor.

Karşılaştırma için Galaxy S25 FE’nin bataryası 2.000 şarj döngüsü ve 42 saat 37 dakikalık kullanım süresiyle derecelendirilmişti.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26 FE ayrıca toza ve suya karşı IP68 dayanıklılık derecesine sahip.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK EXYNOS 2500 OLABİLİR

Bu bilgilerin hiçbiri Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Galaxy S26 FE’de bu neslin en büyük değişikliğinin Exynos 2500 işlemciye geçiş olması bekleniyor.

Exynos 2500 kullanımı daha önce Google Play Console’da ortaya çıkan bilgilerle de büyük ölçüde doğrulanmıştı.

Galaxy S26 FE hakkında daha önce ortaya çıkan kapsamlı bir sızıntıda ise telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra cihazı gösterdiği belirtilen çok sayıda görsel de paylaşılmıştı.

Samsung’un yeni Galaxy modeline ilişkin resmi ayrıntılar 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte belli olacak. (Kaynak: GSMArena)

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akıllı telefon Samsung akıllı telefonlar
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