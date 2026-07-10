Samsung'un yeni kozu "Gaia" sızdı! Prototipleri bile gönderilmiş

Samsung, bilgisayarlar için hazırlanan yapay zekâ hızlandırıcı çiplerle yeni bir pazara girebilir. Kore’den gelen bir habere göre şirket, PC’lerdeki yapay zekâ işlemlerini daha verimli hâle getirmeyi hedefleyen Gaia kod adlı bir çip geliştiriyor.

GAIA, 4 NM ÜRETİM SÜRECİNİ KULLANIYOR

Habere göre Samsung’un üzerinde çalıştığı Gaia, bilgisayarlar için tasarlanan bir yapay zekâ hızlandırıcı çipi olacak. Çipin 4 nm üretim sürecini kullandığı belirtiliyor.

Samsung’un bu ürünle yakında yeni bir pazara girmeyi planladığı ileri sürülüyor. Ancak Gaia’nın teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

OPTİMİZE EDİLMİŞ NPU MİMARİSİ

Gaia’nın, PC’lerde daha verimli yapay zekâ hesaplamaları gerçekleştirmek için optimize edilmiş bir NPU mimarisiyle geldiği bildirildi.

Çipin özellikle PC tabanlı uç yapay zekâ hesaplamalarını hedeflediği belirtiliyor. Gaia’nın yüksek watt başına performans sunacağı da öne sürülen bilgiler arasında bulunuyor.

"PROTOTİPLER BÜYÜK MÜŞTERİLERE GÖNDERİLDİ"

İddiaya göre Samsung, Gaia’nın prototiplerini isimleri açıklanmayan bazı “büyük müşterilere” teslim etti.

Şirketin çipi gelecek yıl seri üretime geçirmeyi planladığı belirtiliyor. Prototipleri alan büyük müşterilerin isimleri ise açıklanmadı.

ROBOT PAZARI DA HEDEFLENİYOR

İddiaya göre Gaia yalnızca bilgisayarlar için geliştirilmiyor. Çipin robotlar gibi fiziksel yapay zekâ sistemlerini kapsayan pazarı da hedeflediği aktarılıyor.

Gaia hakkında bu aşamada başka ayrıntı bilinmiyor. Eğer bu bilgiler doğruysa çipe ilişkin yeni detayların önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor. (Kaynak: GSMArena)