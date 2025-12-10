Samsunspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Yunan temsilcisi AEK ile yarın saat 20.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz temsilcisinde sakatlıklarını atlatan Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly takımla birlikte çalışırken, Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin ise antrenmanda yer almadı.

Kaynak: İHA