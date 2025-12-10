HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsunspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Konferans Ligi lideri Samsunspor, 5. haftada oynayacağı AEK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Yunan temsilcisi AEK ile yarın saat 20.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Samsunspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı 1

Karadeniz temsilcisinde sakatlıklarını atlatan Lubo Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly takımla birlikte çalışırken, Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin ise antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralıTekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı
Erzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira cezaErzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UEFA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.