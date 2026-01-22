Samsun’un koruma altındaki 11 çınarından biri 160 yıldır dimdik ayakta

Samsun’da koruma altında bulunan 11 anıt çınar ağacından biri olan ve yaklaşık 160 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı, tüm ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde tescil edilen 11 anıt çınar ağacı bulunuyor. Bunlar arasında en bilinenlerden biri ise İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yer alan dev çınar ağacı.

Yaklaşık 160 yaşında olduğu değerlendirilen çınar ağacının çapı 1,5 metre, çevresi 3,5 metre, boyu ise yaklaşık 20 metreyi buluyor. Yaz aylarında vatandaşlara gölge sağlayan ağaç, kışın yapraklarını dökmesine rağmen heybetli görünümüyle dikkat çekiyor.

Kurul tarafından 8 Mart 1985 tarihinde tescil edilerek koruma altına alınan anıt çınar, 160 yıldır dimdik ayakta duruyor.

