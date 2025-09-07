Sanal anjiyo nedir? Sanal anjiyo nasıl yapılır?

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alır. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde anjiyo yani damarların özel bir yöntemle görüntülenmesi oldukça önemli bir rol oynar. Anjiyoya ihtiyaç duyulması genellikle kalp damarlarında tıkanıklık veya daralma şüphesi olduğunda oluşur. Anjiyo gerektiren durumlar arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, ritim bozuklukları veya daha önce geçirilmiş kalp krizi öyküsü yer alır. Bu noktada ise sanal anjiyo gündeme gelir.

Sanal anjiyo nedir?

Sanal anjiyografi, kalp damarlarının incelenmesinde kullanılan modern ve güvenli bir yöntemdir. Geleneksel anjiyo işlemlerinden farklı olarak bu yöntemde damarlar doğrudan kateter ile açılmaz. Klasik anjiyoda genellikle kasık veya bilek bölgesinden damar yolu açılır ve işlem anestezi altında yapılır. Bu süreç hem inziva gerektirir hem de bazı riskler barındırır.

Sanal anjiyografi ise bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak damarları doğrudan görüntüler. Bu sayede kalp damarlarındaki daralmalar veya tıkanıklıklar kolayca tespit edilir. İşlem esnasında damara fiziksel bir giriş yapılmadığı için kişi daha az risk altındadır. Bununla beraber işlem daha hızlı tamamlanır.

Bu yöntem bilhassa kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan kişilerde büyük bir avantaj sağlar. Tıkanıklık tespit edildiğinde doktorlar tedavi planını hemen oluşturabilirler. Bu noktada ilaç tedavisi ya da gerekirse balon ya da stent uygulaması gibi tedavi yöntemleri devreye alınabilir. Bu sayede kalp krizleri veya ciddi damar problemleri oluşmadan önce önlem alınması mümkün olur.

Sanal anjiyo nasıl yapılır?

Sanal anjiyo klasik anjiyo yöntemlerine göre daha rahat ve genellikle acısız bir işlemdir. Bu nedenle birçok kişi için daha konforlu bir seçenek olarak sanal anjiyoyu tercih eder. Sanal anjiyo işlemine gelmeden önce aç olunması gerekir. Bu noktada işlemden önce yaklaşık 5 saat boyunca yemek yenmemesi önerilir.

Kişinin nabzı yüksekse görüntülemede hata olma ihtimali vardır. Bu gibi durumlarda doktorlar nabzı düşürmeye yardımcı ilaçlar vererebilir. Bu tür ilaçlar sayesinde kalp atış hızı normale getirilir ve işlem daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir.

Sanal anjiyo esnasında hastanın üzerindeki metal ürünler, takılar veya aksesuarlar görüntülemeyi etkileyebileceği için çıkarılmalıdır. Bununla beraber işlem öncesinde hastaya ait sağlık bilgilerinin doktora eksiksiz iletilmesi oldukça önemlidir. Özellikle alerji, böbrek hastalığı veya diyabet gibi durumlar varsa bunlar mutlaka doktorla paylaşılmalıdır.

İşleme başlarken öncelikle damar yolu açılır. Bu sayede kişinin damarına iyotlu kontrast madde verilir. Bu madde damarların daha net görünmesini sağlar. Bazı durumlarda kısa süreli hafif baş dönmesi veya sıcak basması hissi oluşabilir.

Kontrast madde verildikten sonra bilgisayarlı tomografi aşamasına geçilir. Kişi sırt üstü uzanır ve göğüs bölgesine EKG cihazı takılır. EKG sayesinde kalp atışları takip edilir ve acil bir durumda doktor müdahalesi kolaylaşır. İşlem esnasında hastaya nefes egzersizleri yaptırılır. Bu sayede kişinin kalp atışı ve nabzı stabilize olur.

BT çekimi sırasında kişinin hareket etmemesi gerekir. Bu hareketsizlik aşaması genellikle 10-15 saniye yeterlidir. Sanal anjiyo işlemi tamamlandıktan sonra kişi doğrudan taburcu edilebilir. Klasik anjiyo sonrasında hastalar genellikle bir süre hastanede gözlem altında tutulurken sanal anjiyoda buna gerek görülmez. Sanal anjiyodan elde edilen sonuçlar çoğunlukla aynı gün içerisinde çıkar. Bazı durumlarda ise bir gün sonra alınabilir.