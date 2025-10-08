Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutes fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutes’in sürdürülebilir üretim vizyonuyla faaliyet gösterdiği Özel Endüstri Bölgesi’ni ziyaret etti. Bakan Kacır, şirketin faaliyetleri, gelecek stratejisi, karbon nötr üretim hedefleri ve döngüsel ekonomi uygulamaları hakkında İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil’den bilgi aldı.

Döküm ve talaşlı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Kutes, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ağırladı. Bakan Kacır’a Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler eşlik etti. Ziyaret kapsamında Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, Bakan Fatih Kacır’a şirketin faaliyetlerini paylaşarak gelecek vizyonunu aktardı.

Kutmangil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karbon yoğun bir sektör olan döküm sanayisini çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve geleceğe ilham veren bir yapıya dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2023 yılında Türkiye’nin 32. Endüstri Bölgesi ilan edilmemizle birlikte, sanayi ve teknoloji alanında ülkemiz adına stratejik bir pozisyon elde ettik. Bu önemli kazanım, bölgemizin ve ülkemizin sanayi geleceği için de önemli bir adım oldu. Bakanımızın Özel Endüstri Bölgemize gerçekleştirdiği ziyaret, bizleri onurlandırmış olup sanayimizin gelişimi yolunda yürüttüğümüz çalışmalara güçlü bir motivasyon ve yeni bir ivme kazandırdı. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza devam ederek, üretim ve ihracat kapasitemizi daha da artırmayı, bu sayede ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Programın sonunda Bakan Kacır’a Kutes’in kurucusu merhum Mehmet Bekir Kutmangil’e ithaf edilen kitap hediye edildi.