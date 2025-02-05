Sancaktepe'de izdiham! Ne alırsan al 100 TL kampanyasında insanlar birbirini ezdi...

Sancaktepe’de bir mağazada düzenlenen ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası, indirim fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşların akınına uğradı. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken, kapıların açılmasıyla birlikte yoğun bir izdiham yaşandı. Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşların gergin anları ve mağaza çalışanlarının uyarıları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sancaktepe’de bulunan bir mağazada ‘Ne alırsan 100 lira’ kampanyası başlatıldı. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

MAĞAZANIN AÇILMASIYLA İZDİHAM YAŞANDI

Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti. Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

"YAVAŞ YAVAŞ, ADAMI EZDİNİZ"

Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan izdiham bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların birbirlerini iterek alışveriş yapmaya çalıştığının yer aldığı görüntülerde, mağaza görevlilerinin ‘yavaş yavaş, adamı ezdiniz’ diyerek uyarıda bulunduğu duyuluyor.

(İHA)