Sancaktepe’de ters şeritte ilerleyen otomobil dehşet saçtı: İki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Sancaktepe’de TEM yan yolda ters şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe’de ters şeritte ilerleyen otomobil dehşet saçtı: İki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Sancaktepe TEM yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten ilerleyen K.Ç. idaresindeki 34 DAG 883 plakalı otomobil, M.E. idaresindeki 37 PR 4745 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sancaktepe’de ters şeritte ilerleyen otomobil dehşet saçtı: İki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı 1

TERS ŞERİDE GİRDİ, İKİ ARACA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluşurken, kazada yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM yan yolda trafik bir süre kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından kontrollü geçiş sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Tem otoyolu kaza
