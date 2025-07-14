Sancaktepe’de kontrolden çıkan otomobil bakkal dükkanına daldı

Olay, Sancaktepe Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir bakkalın önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak marketin önündeki içecek dolaplarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolaplar devrilirken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şans eseri yaralanan olmayan kazada araçta ve dolaplarda maddi hasar oluştu. Kaza anı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)