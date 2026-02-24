HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SANCAR SİDA hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tam bağımsızlık' vurgusu

Son dakika haberi: Savunma sanayii konusunda dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede gelecekten, tam bağımsızlıktan bahsedilemez. Tam bağımsızlık teknolojik bağımsızlığa bağlıdır" dedi.

SANCAR SİDA hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tam bağımsızlık' vurgusu
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) bugün hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler:

  • Bugün Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. Denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz. SANCAR SİDA gibi eserler Türkiye'nin caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak. Bu yatırımlar savunma ekosisteminin tesirini artıracak.
  • Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Bugün Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denizde indiren 10 ülkeden biridir. Dışa bağımlılık yüzde 20'lere indi. Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı.
  • Bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede gelecekten, tam bağımsızlıktan bahsedilemez. Tam bağımsızlık teknolojik bağımsızlığa bağlıdır.

SANCAR SİDA hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan tam bağımsızlık vurgusu 1

  • Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yok. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barışa en yüksek katkı sunmaktır.
  • Ordumuz NATO tatbikatında destan yazdı.

SANCAR SİDA hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan tam bağımsızlık vurgusu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildiCemre Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi
Çinli iş insanını diri diri gömmüşler! Yeni görüntüler ortaya çıktıÇinli iş insanını diri diri gömmüşler! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.