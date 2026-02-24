SANCAR SİDA hizmete alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tam bağımsızlık' vurgusu

Son dakika haberi: HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) bugün hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşma gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler:
- Bugün Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. Denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz. SANCAR SİDA gibi eserler Türkiye'nin caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak. Bu yatırımlar savunma ekosisteminin tesirini artıracak.
- Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Bugün Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denizde indiren 10 ülkeden biridir. Dışa bağımlılık yüzde 20'lere indi. Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı.
- Bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede gelecekten, tam bağımsızlıktan bahsedilemez. Tam bağımsızlık teknolojik bağımsızlığa bağlıdır.
- Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yok. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barışa en yüksek katkı sunmaktır.
- Ordumuz NATO tatbikatında destan yazdı.
