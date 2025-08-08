Sandıklı'da çıkan ot yangını paniğe neden oldu

Olay, Tepekent-Hıdırlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında bölgedeki otluk bir alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır