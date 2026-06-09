HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sandıklılı genç yetenek Fenerbahçe seçmelerinde göz doldurdu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yetişen 2016 doğumlu futbolcu Mustafa Özdayı, katıldığı Fenerbahçe altyapı seçmelerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sandıklılı genç yetenek Fenerbahçe seçmelerinde göz doldurdu

Sol ayağını ustalıkla kullanan, kanat ve forvet bölgelerinde görev yapan genç yıldız adayı Mustafa Özdayı, Fenerbahçe altyapı seçmelerinde sahaya çıktı. Seçmeler boyunca sahada sergilediği oyun zekası ve teknik kapasitesiyle göz dolduran Özdayı, oynadığı oyunu 2 gol ve 2 asistle süsleyerek takımına büyük katkı sağladı.

Sandıklılı genç yetenek Fenerbahçe seçmelerinde göz doldurdu 1

Hem gol yollarındaki etkinliği hem de asistleriyle oyun kurucu özelliklerini sergileyen genç yetenek, geleceğin yıldız adayları arasındaki yerini aldı. Genç yeteneğin Fenerbahçe seçmelerinde gösterdiği bu başarılı performans, memleketi Sandıklı’nın spor camiasında da heyecanla karşılandı. Sergilediği oyunla beğeni toplayan Mustafa Özdayı’nın, ilerleyen dönemlerde profesyonel futbol kariyerinde önemli adımlar atacağının sinyallerini verdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’te 6 yaşındaki çocuk raylara düşerek hayatını kaybetmişti: Olay anında vatandaşların yaşadığı panik kameradaFatih’te 6 yaşındaki çocuk raylara düşerek hayatını kaybetmişti: Olay anında vatandaşların yaşadığı panik kamerada
Aydın’da trafik kazası: 1 ölüAydın’da trafik kazası: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.