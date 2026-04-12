Saniye saniye kaydedildi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Özdemir, olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz." dedi.

Olay, Gökçeada ilçesi açıklarındaki Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi. İlker Özdemir ve tayfası balık avı için denize açıldı. Bir süre sonra bölgeye Yunan Sahil Güvenlik botu geldi.

Saniye saniye kaydedildi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı! 1

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Özdemir’in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Özdemir, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Saniye saniye kaydedildi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı! 2

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Saniye saniye kaydedildi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı! 3

"BÜYÜK SİLAHLI BİR GEMİ YOLLAMIŞLAR"

Özdemir, olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Bu bölgede avlanıyoruz. Burası Zürafa Kayalığı yine aynı yerlerdeyiz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler. Dün de geldiler ama bu sefer büyük gemiyle geçtiler. Allah'tan bir sorun yaşamadık ama Türk Sahil Güvenlik botunu aradık. Muhtemelen su üstünden görüp kaçıyorlar. Buralardayız daha ne yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi. (DHA)

Saniye saniye kaydedildi: Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı! 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandıCHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
21 saatlik görüşme sona erdi: İran heyeti Pakistan’dan ayrıldı21 saatlik görüşme sona erdi: İran heyeti Pakistan’dan ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

