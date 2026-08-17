Saniyelik çarpışma bir aileyi parçaladı: Ölenler 3 küçük kardeşmiş! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kahreden detay

Dün öğlen saatlerinde Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de nakliye kamyonu ve içinde 8 kişi bulunan hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı. Kamyonun şoförü gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen kardeşler olması kahretti.

OTOYOLDA FECİ KAZA

Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen E.A. yönetimindeki nakliye kamyonuyla içinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLEN ÇOCUKLARIN KARDEŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan R.K. (15), H.K. (23) ve Ş.K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"FRENE BASTIM AMA DURAMADIM"

Kazanın ardından kamyon şoförü E.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.’nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Ayrıca kaza sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.