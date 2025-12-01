HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'nın hava durumu 1 Aralık 2025'te açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam ederken, 4 Aralık'ta yağmur riski artacak. Nem oranı %44-55 arasında, rüzgar hızı 4-7 km/s olacak. Kat kat giyinmek, sabah ve akşam serinliğinden korunmak için önemli. Özellikle 4 ve 7 Aralık'ta dışarı çıkarken hazırlıklı olmakta fayda var.

Şanlıurfa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Nem oranı %44 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 4 km olacak. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 17:08.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 2 Aralık Salı günü de güneşli bir hava hakim olur. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14-15°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlanma artacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 5 Aralık Cuma günü kısmi güneşli bir hava bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü hava bulutlu olacak. 7 Aralık Pazar günü ise yağmur bekleniyor.

Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 14-15°C, geceleri 4-5°C civarında olacak. Nem oranı %44-55 arasında değişecek. Rüzgar hızı genellikle saatte 4-7 km arasında tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam serinlik hissi yaratabilir. Sabahları ve akşamları kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak 4 Aralık Perşembe günü yağmur ihtimali arttığı için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. 7 Aralık Pazar günü beklenen yağmur nedeniyle, o gün açık hava etkinliklerini iptal etmeyi veya kapalı alanlarda yapmayı düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Ancak 4 ve 7 Aralık tarihlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Bu günlerde dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’e mevsimin ilk karı düştüDiyadin’e mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.