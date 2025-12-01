Şanlıurfa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Nem oranı %44 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 4 km olacak. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati 17:08.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 2 Aralık Salı günü de güneşli bir hava hakim olur. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14-15°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlanma artacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 5 Aralık Cuma günü kısmi güneşli bir hava bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü hava bulutlu olacak. 7 Aralık Pazar günü ise yağmur bekleniyor.

Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 14-15°C, geceleri 4-5°C civarında olacak. Nem oranı %44-55 arasında değişecek. Rüzgar hızı genellikle saatte 4-7 km arasında tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam serinlik hissi yaratabilir. Sabahları ve akşamları kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak 4 Aralık Perşembe günü yağmur ihtimali arttığı için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. 7 Aralık Pazar günü beklenen yağmur nedeniyle, o gün açık hava etkinliklerini iptal etmeyi veya kapalı alanlarda yapmayı düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Ancak 4 ve 7 Aralık tarihlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Bu günlerde dışarı çıkarken hazırlıklı olmanızda fayda var.