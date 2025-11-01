HABER

Şanlıurfa 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, az bulutlu ve açık geçecektir. Sabah sıcaklığı 17°C, öğle saatlerinde 23°C, akşam ise 17°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgarın doğu yönünden saatte 8 km hızla eseceği öngörülüyor. İlerleyen günlerde sıcaklıkların benzer seyir izlemesi beklenirken, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemli. İşte detaylar...

Şanlıurfa 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri yapılmıştır. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C olacaktır. Gündüz sıcaklık 23°C, akşam 17°C ve gece ise 15°C olarak öngörülmektedir. Gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 km hızla esecektir. Nem oranı %18 civarında olacaktır. Gün doğumu saati 06:47, gün batımı saati ise 17:27'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 2 Kasım Pazar günü sıcaklıklar sabah 19°C, gündüz 25°C, akşam 19°C ve gece 9°C olacak. 3 Kasım Pazartesi günü sabah 19°C, gündüz 27°C, akşam 19°C ve gece ise 14°C tahmin edilmektedir. Bu süreçte hava genellikle açık ve güneşli kalacaktır. Rüzgar hızı 6-9 km/saat arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Sabah ve akşam sıcaklıkları daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif bir ceket bulundurmak da önemlidir. Gün boyunca güneşten faydalanmak isteyenlerin koruyucu ürünler kullanması gerekecektir. Ayrıca bol su içmek de önerilmektedir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için avantaj sağlamaktadır.

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları elverişli olacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalıdır. Buna uygun hazırlık yapılması önem taşımaktadır.

