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Şanlıurfa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak ve kuru olacak.

Şanlıurfa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Yüksek sıcaklıklarla birlikte bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C’ye ulaşması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C seviyelerine düşecek. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %21 ile %56 arasında değişecek.

4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 36°C, 5 Ağustos Salı günü ise 37°C civarında olması tahmin ediliyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 39°C'ye kadar yükselebileceği, hafta sonuna doğru ise 45°C'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Bu dönemde havanın sıcak ve kuru kalması bekleniyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için riskler taşıyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Bu saatlerde ultraviyole (UV) ışınları yüksek seviyelere ulaşır ve cilt üzerinde zararlı etkiler yapabilir. Dışarı çıkarken, koruyucu giysiler ve geniş kenarlı şapkalar kullanmak önemlidir.

Ayrıca, bol su tüketimi hayati önem taşır. Sıcak hava vücudun su kaybetmesine neden olabilir. Dehidrasyonu önlemek için düzenli aralıklarla su içmek gerekir. Şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınmak, suyun yanı sıra elektrolit dengesi için uygun seçenekler tercih etmek faydalıdır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha fazla risk taşır. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, serinletici ürün kullanmaları ve sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gereklidir.

Ayrıca, aşırı sıcakların elektrikli cihazların aşırı ısınmasına yol açabileceği unutulmamalıdır. Elektrik kesintilerine karşı önlem almak önemlidir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve evdeki havalandırmayı artırmak faydalı olacaktır.

Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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