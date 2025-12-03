Şanlıurfa 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 4°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Bu hava koşulları, bölge halkı için rahat bir gün geçirilmesini sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu hale gelecek. Sıcaklık gündüz 14°C, gece 5°C civarında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü bulutlu bir başlangıç sonrası güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 15°C, gece 5°C olacak. 6 Aralık Cumartesi gününde hava bulutlu kalacak. Sıcaklık gündüz 13°C, gece 5°C civarında olacak. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 9°C, gece 6°C seviyelerine düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmalısınız. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler kullanmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumalısınız. Bol su içmeli ve dengeli beslenmelisiniz. Bu şekilde hava koşullarından olumsuz etkilenmeden günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.