Şanlıurfa 03 Ekim Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 29°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %29, akşam %34, gece ise %53 olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 30°C'ye çıkacak. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması önemlidir. Güneş çarpmasına karşı önlem alınması gerekir. Bol su tüketmek, güneş koruyucu ürünler kullanmak önerilir. Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak tavsiye edilir.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk taşıyor. Kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları faydalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları ve bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bu önlemler sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.