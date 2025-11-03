Şanlıurfa 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığın 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %11 ile %31 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 8 km civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Salı günü gökyüzü parçalı bulutlarla kaplanacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık gündüz 26°C, gece 14°C seviyelerinde kalacak.

Cuma günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 13°C olarak öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Gündüzleri sıcaklıklar rahat bir seviyede seyreder. Akşamları hafif bir serinlik hissedilebilir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Nem oranı düşük olduğundan cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle bol su içmek önerilir. Cilt nemlendiricileri de kullanılabilir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması iyi bir fikirdir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.