Şanlıurfa 04 Aralık Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 4 Aralık 2025 tarihinde hava durumu kapalı bir gökyüzü ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C seviyesinde kalacak. Gece sıcaklığı ise 9°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. 5 Aralık Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 6 ve 7 Aralık tarihlerinde sıcaklıklar 17°C'ye kadar yükselebilirken, hafif yağmur ihtimali de mevcut. Düşük nem oranı cilt kuruluğuna neden olabilir. Şemsiye ve nemlendirici önerilmektedir.

Şanlıurfa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı gökyüzü ile başlayacak. Sıcaklık 16°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 16°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığının ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %31 civarında olacak. Rüzgarlar doğu-güneydoğu yönünden, saatte yaklaşık 2.3 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklik olmayacak. 5 Aralık Cuma günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. 6 Aralık Cumartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 10°C olarak tahmin edilmekte.

Bu dönemde hava koşulları serin ve kapalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Olası hafif yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının düşük olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmanız cilt sağlığınız için faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

hava durumu Şanlıurfa
